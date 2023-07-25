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13:07, 25 июля 2023Спорт

Российский фигурист рассказал о неизлечимой болезни из-за травм

Российский фигурист Мозгов заявил, что ему диагностировали болезнь Бехтерева из-за травм
Сергей Мозгов

Сергей Мозгов. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фигурист Сергей Мозгов рассказал о неизлечимой болезни, которая возникла из-за травм. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что в 2020 году ему диагностировали болезнь Бехтерева (заболевание суставов хронического характера с локализацией в области позвоночника, особенность которого в сращивании костей — прим. «Ленты.ру»). «Не наследственная, а приобретенная в связи с травмами. Эта болезнь не лечится. Я на постоянной основе пью 6-8 таблеток в день, чтобы держать себя в форме», — пояснил он.

Мозгов добавил, что старается вести активный образ жизни, а также участвовать в веломарафонах. «Это спондилоартроз второй степени, что-то такое. К боли привык. Бывает, чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать», — добавил фигурист.

Мозгов выступал в танцах на льду в паре с Бетиной Поповой. Вместе они выиграли золото Универсиады 2019 года, а также дважды становились вторыми в финале Кубка России.

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    Андрей Стрельцов
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