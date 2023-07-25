Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Москве

Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа на улице Шоссейной в Москве, он в больнице

В Москве трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Известно, что ребенок выпал из окна на улице Шоссейной в Печатниках. По информации ведомства, пострадавшего мальчика госпитализировали. Более подробных данных о состоянии ребенка пока не приводится.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его пьяные родители спали. Пострадавшего доставили в больницу.