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10:12, 25 июля 2023Россия

Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Москве

Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа на улице Шоссейной в Москве, он в больнице

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Известно, что ребенок выпал из окна на улице Шоссейной в Печатниках. По информации ведомства, пострадавшего мальчика госпитализировали. Более подробных данных о состоянии ребенка пока не приводится.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его пьяные родители спали. Пострадавшего доставили в больницу.

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    Анастасия Шейкина
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