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15:17, 25 июля 2023Путешествия

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

В аэропорту Шереметьево пассажирский самолет приготовился к аварийному приземлению
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Предварительной причиной вынужденного приземления воздушного судна в столичной авиагавани стал отказ одного из его двигателей. Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

Ранее в июле нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского лайнера российской авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Красноярск. По предварительным данным, самолет не смог вылететь в аэропорт назначения из-за технической неисправности, а именно — проблемы с левым двигателем.

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    Фариза Бацазова
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