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01:25, 25 июля 2023Бывший СССР

Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте

MWM: срок жизни солдат ВСУ на некоторых участках фронта составляет четыре часа

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери во время попыток прорвать российскую линию обороны. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что на некоторых участках фронта срок жизни украинского бойца не превышает четырех часов. Издание поясняет, что это связано в решением киевского командования отправлять в «мясорубку» необученных солдат.

Ранее украинские военные признались Kyiv Post, что ВСУ теряют половину подразделения, чтобы продвинуться на километр при контрнаступлении. «Я не думаю, что это [продвижение] стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — заявил один из собеседников издания.

24 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что солдаты ВСУ после начала наступления украинской армии стали сдаваться в плен группами, а не поодиночке, как это было раньше. «Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — сказал он, подчеркнув достойные условия содержания в плену.

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    Марина Совина
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