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09:14, 25 июля 2023Мир

В МИД заявили об участии НАТО в конфликте с Россией на Украине

Замглавы МИД РФ Вершинин заявил об открытом участии НАТО в конфликте на Украине

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Страны НАТО втянуты в конфликт с Россией на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, его цитирует РИА Новости.

Замглавы российского МИД напомнил, что 26 июля планируется провести созыв совета Украина — НАТО. Он отметил, что Москва внимательно следит за тем, как будут развиваться события, связанные с этим мероприятием.

«Мы считаем, что НАТО открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией, является уже непосредственным участником этих действий. Речь может пойти об опасном расширении вовлеченности военного блока НАТО в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряженность. Мы считаем такие вещи недопустимыми», — высказался дипломат.

12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина — НАТО. Он также заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран альянса важны, но поставки оружия Киеву сейчас «являются вопросом выживания», поэтому они важнее, чем другие аспекты сотрудничества.

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    Варвара Кошечкина
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