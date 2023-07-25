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10:28, 25 июля 2023Россия

Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

Житель Нижнекамска рассказал «Ленте.ру» о выбитых стеклах после взрыва газа в пятиэтажке

Фото: Telegram-канал «Главное управление МЧС России по Республике Татарстан & МЧС Республики Татарстан»

Взрыв газа раздался в пятиэтажке татарстанского Нижнекамска на улице Вахитова в 05:04. Об этом сообщили проживающие рядом с местом происшествия очевидцы. Момент взрыва они описали в беседе с «Лентой.ру».

«Я помню только, что спал и был грохот как будто упал метеорит, было будто землетрясение. Весь дом трясло, и стекла повыбивало. Пострадал садик, там были деревянные окна, и их выбило от звука. Некоторые дети не пошли в садик, например, моя сестренка», — поделился житель дома напротив Арсений. Он отметил, что сирены машин экстренных служб были слышны спустя 3-5 минут после взрыва.

Жительница другого соседнего дома Диана в момент происшествия не спала. Она проснулась, чтобы покормить питомцев, и смотрела в окно. «Резко произошла вспышка и сильный хлопок. В 05:06 я позвонила в службу 112, в 05:08 — в пожарную часть. Службы приехали в 05:13, машин 10 было», — рассказала очевидица.

На месте взрыва газа

Диана

Газ взорвался в Нижнекамске утром во вторник, 25 июля. За ним последовал пожар, пострадали два человека. Еще восемь человек спасли из горящего здания. В результате частично выгорел жилой дом, также оказались повреждены несущие конструкции и выбиты стекла в окнах некоторых квартир. Момент взрыва попал на видео.

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    Екатерина Смирная
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