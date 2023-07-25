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07:36, 25 июля 2023Россия

Момент мощного взрыва газа в российской пятиэтажке попал на видео

В сети появился момент взрыва газа в пятиэтажке Нижнекамска на улице Вахитова

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва газа в пятиэтажке Нижнекамска на улице Вахитова. Ее публикует Telegram-канал «Нижнекамск.Новости».

На кадрах виден мощный взрыв, после которого следует световая вспышка и дым. Проходящие мимо прохожие разбегаются в стороны.

Газ взорвался в городе Татарстана утром во вторник, 25 июля. После взрыва последовал пожар, пострадали, по данным РЕН ТВ, два человека. Еще восемь человек спасли из горящего здания. В результате частично выгорел жилой дом, также оказались повреждены несущие конструкции и выбиты стекла в окнах некоторых квартир.

Ранее в городе Баксан Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе. Это произошло в заведении «Дельмар», взрывной волной были выбиты окна и двери. Пострадавших госпитализировали.

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    Анастасия Шейкина
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