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17:02, 25 июля 2023Наука и техника

Оливковое масло признали эффективным в борьбе с деменцией

Eurekalert: оливковое масло увеличило продолжительность жизни при деменции

Фото: Jan Baldwin / Narratives / Globallookpress

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана признали оливковое масло эффективным в борьбе с деменцией. Результаты работы будут представлены на собрании Американского общества питания NUTRITION 2023, краткий обзор приводит Eurekalert.

В ходе исследования авторы проанализировали данные около 90 тысяч человек, которых попросили пройти опросы о питании. 4749 участников не дожили до конца эксперимента, который продолжался примерно 30 лет. При этом испытуемые, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, имели шанс на более длительную жизнь при наличии деменции — на 28 процентов больше по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял оливковое масло. Кроме того, замена одной чайной ложки маргарина и майонеза эквивалентным количеством оливкового масла в день была связана с уменьшением вероятности сократить свою жизнь из-за деменции на 8-14 процентов.

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Специалисты подчеркивают, что такой эффект может быть обусловлен высоким содержанием антиоксидантных соединений в оливковом масле, которые способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое воздействие на мозг. Другой вариант заключается в том, что оливковое масло оказывает косвенное влияние на здоровье мозга, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы.

Полученные данные согласовываются с предыдущими наблюдениями, которые показали, что высокий уровень потребления оливкового масла связан с более низким риском сердечных заболеваний. А включение оливкового масла в рацион питания помогает защитить от снижения когнитивных способностей.

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    Елена Апазиди
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