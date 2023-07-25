В Совфеде поменяли мнение по поводу закона о призывном возрасте

Картаполов: члены СФ, выступившие против повышения призывного возраста, поменяли мнение

Члены Совета Федерации, выступившие против повышения верхней границы призывного возраста до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет, поменяли мнение. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть 28 июля закон о возрасте призывников с учетом увеличения нижней планки до 21 года.

«Насколько я знаю, они изменили свое мнение и готовы поддержать наш законопроект», — отметил Картаполов в ходе пленарного заседания.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не увидела причин для излишней резонансности вокруг поправок о призывном возрасте в России.

25 июля Госдума приняла закон, повышающий призывной возраст до 30 лет. При этом нижний порог призывного возраста остался прежним — 18 лет.

Кроме того, нижняя палата российского парламента поддержала поправку о запрете на выезд из России со дня получения повестки из военкомата.