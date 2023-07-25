Skincouture: россияне стали реже ходить в салоны красоты из-за повышения цен на услуги

Бренд профессиональной уходовой косметики Skincouture провел исследование, в ходе которого выяснил, что за последний год россияне стали реже ходить в салоны красоты. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

В опросе приняли участие 12 тысяч косметологов. 57 процентов из них признались, что клиенты стали отказываться от услуг из-за повышения их стоимости. При этом рост цен специалисты объяснили трудностями с поставками иностранных косметических продуктов, которые необходимы для проведения процедур.

«По итогам опроса мы обратили внимание, что ряд клиентов салонов красоты, которые являются постоянными пользователями средств домашнего ухода иностранного производства, ранее не рассматривали для себя косметику, сделанную в России», — уточнила руководитель компании Skincouture Любовь Столина.

В свою очередь, 57 процентов врачей заявили, что клиенты не отказываются от процедур из-за новых цен на услуги.

В июне россиянки раскрыли суммы трат на косметические процедуры для отпуска. В преддверии сезона отдыха жительницы страны стали чаще интересоваться услугами косметологов. В мае спрос на данные категории увеличился на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.