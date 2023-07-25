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07:11, 25 июля 2023Мир

В МИД назвали безуспешными попытки Запада настроить страны Африки против России

Посол Озеров: Запад не смог отговорить лидеров стран Африки от приезда в Россию на саммит
Олег Озеров

Олег Озеров. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Попытки западных стран надавить на глав африканских государств и отговорить их от поездки в Россию на саммит оказались безуспешными. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров в беседе с РИА Новости.

По его словам, Запад постоянно оказывает давление на страны Африки, в частности, требуя от них «выбрать лагерь». «"Либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов», — отметил посол.

Он указал, что западные политики призывают лидеров африканских стран отказаться от поездки в Россию, что противоречит провозглашаемым ими демократизму и свободе выбора. Несмотря на это, подчеркнул Озеров, африканские государства отказываются выполнять требования Запада.

Он также добавил, что западные страны прибегают не только к политическому и дипломатическому давлению, но также используют финансово-экономические инструменты. Так, пояснил дипломат, африканским странам ставят условия для предоставления экономической помощи, требуя взамен отказаться от контактов с российской стороной или сократить их до минимума, в том числе не принимать участие в мероприятиях. «Но сейчас очевидно, что прогнуть все страны под свою позицию у западного блока не получается», — заключил Озеров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам второго саммита Россия — Африка будут приняты комплексная декларация и план партнерства до 2026 года. По его словам, планируется подписание «весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений».

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    Марина Совина
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