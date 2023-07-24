По итогам саммита РФ — Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года

Путин: по итогам саммита РФ — Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года

Итогом второго саммита Россия — Африка должны будут стать комплексная декларация и план парнерства до 2026 года. Об этом в своей статье написал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва придает большое значение этому мероприятию. «Планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнерства Россия — Африка на период до 2026 года», — перечислил он.

Политик отметил, что сейчас планируется подписать «весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений».

Саммит и экономический форум Россия — Африка должны пройти 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Это уже второе подобное мероприятие, первое прошло в Сочи в 2019 году. Путин примет участие в мероприятии.

