Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:43, 24 июля 2023Россия

По итогам саммита РФ — Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года

Путин: по итогам саммита РФ — Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool Source / Global Look Press

Итогом второго саммита Россия — Африка должны будут стать комплексная декларация и план парнерства до 2026 года. Об этом в своей статье написал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва придает большое значение этому мероприятию. «Планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнерства Россия — Африка на период до 2026 года», — перечислил он.

Политик отметил, что сейчас планируется подписать «весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений».

Саммит и экономический форум Россия — Африка должны пройти 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Это уже второе подобное мероприятие, первое прошло в Сочи в 2019 году. Путин примет участие в мероприятии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Потянут до августа»: командующий российской группировкой «Центр» Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ

    Сексолог предупредила об опасности модных техник оздоровления влагалища

    Жена миллионера согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки

    Байден призвал Нетаньяху не торопиться с судебной реформой в Израиле

    Путин назвал плюсы нового многополярного миропорядка

    Стало известно о взятии укрепрайона ВСУ на подступах к Харьковской области

    По итогам саммита РФ — Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года

    Экс-премьер Украины высказался о получателях выгоды от вступления страны в НАТО

    Минпромторг заявил о готовности скорректировать запрет на закупку импортных ИВЛ

    Путин заявил о потерявшей смысл зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости