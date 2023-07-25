Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в Москве

Летевший из Сочи в Москву самолет приземлился с отказавшим двигателем

Российский пассажирский самолет с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Сочи в российскую столицу, во вторник, 25 июля.

«Самолет совершил благополучную посадку в 15:25 мск, — заявил собеседник агентства. — — Причина отказа двигателя устанавливается».

Ранее стало известно, что пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Шереметьево.