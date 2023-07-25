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09:04, 25 июля 2023Наука и техника

Новую консоль PlayStation показали на видео

The Verge: портативная консоль PlayStation получила ОС Android
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jeshoots.com / Unsplash

Новая портативная консоль от Sony будет работать на базе ОС Android. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты портала обнаружили видео с новой приставкой PlayStation Project Q, которое опубликовал пользователь Twitter под ником Zuby_Tech. Автор не уточнил, каким образом к нему в руки попал рабочий образец устройства.

Судя по видео, девайс имеет компактные размеры, интегрированный геймпад DualSense и работает под управлением Android. Блогер не конкретизировал, какие прошивка и версия операционной системы установлены на приставке. Однако он показал, что перед первым запуском PlayStation Project Q необходимо отсканировать QR-код на экране.

Также Zuby_Tech разобрал консоль и продемонстрировал, что под экраном находятся некоторые детали, необходимые для работы устройства. Журналисты медиа отметили, что девайс не имеет подходящих для запуска игр процессора и графического ускорителя, так как компактная консоль не может работать автономно от PS5.

В конце мая специалисты проекта Digital Foundry раскритиковали новую консоль PlayStation. По словам авторов, они не понимают предназначения устройства Project Q, а компании не удалось заинтересовать пользователей.

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    Андрей Ставицкий
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