Госдума одобрила поправку об обязанности передавать сведения для воинского учета

Госдума одобрила поправку об обязанности предоставлять данные для воинского учета граждан

Госдума одобрила поправку об обязанности предоставлять необходимые сведения для воинского учета граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, медицинские организации обязаны предоставлять данные в электронном виде. Речь идет о данных о состоянии здоровья состоящих на воинском учете граждан, «а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».

Помимо этого, школы и профессиональные образовательные организации будут обязаны предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения об обучающихся.