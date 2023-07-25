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15:05, 25 июля 2023Россия

Госдума одобрила поправку об обязанности передавать сведения для воинского учета

Госдума одобрила поправку об обязанности предоставлять данные для воинского учета граждан

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Госдума одобрила поправку об обязанности предоставлять необходимые сведения для воинского учета граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, медицинские организации обязаны предоставлять данные в электронном виде. Речь идет о данных о состоянии здоровья состоящих на воинском учете граждан, «а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».

Помимо этого, школы и профессиональные образовательные организации будут обязаны предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения об обучающихся.

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    Алан Босиков
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