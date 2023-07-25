В Кремле прокомментировали повышение верхней границы призывного возраста

Пресс-секретарь Песков указал на аргументированность повышения границы призывного возраста

Инициатива о повышении верхней границы призывного возраста была аргументирована экспертами Министерства обороны. Так прокомментировал находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

В Кремле указали на тот факт, что все объяснения необходимости принятия этого закона уже были даны профильными ведомствами. Как сообщил Песков, именно на объяснение экспертов и следует ориентироваться.

Во вторник, 25 июля, Госдума обсудит повышение призывного возраста с учетом поправки о призыве с 18 до 30 лет.

Комментируя поправки в законопроект, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией в России.

Возраст призыва солдат на срочную службу в армии не менялся в России с 1967 года — более чем полвека.