Пушков раскритиковал реакцию США на убийство военкора Журавлева

Сенатор Пушков: США не намерены осуждать убийство военкора РИА Новости Журавлева

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США не намерены на самом деле осуждать убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Декларируемые ими принципы давно не имеют ничего общего с их политикой», — заявил сенатор.

22 июля стало известно о гибели Журавлева в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области. Также ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Позже заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против атаки, в результате которой погиб российский военный корреспондент.

