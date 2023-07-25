Путин предупредил о рисках ускорения роста цен в России

Президент России Путин заявил, что инфляция в стране может начать ускоряться

В настоящее время инфляция в России является умеренной, однако есть риски ее ускорения, предупредил на совещании по экономическим вопросам президент страны Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Глава государства сообщил, что правительство фиксирует динамику потребительских цен. Одной из причин такой тенденции стало отставание предложения российских производителей от спроса.

Путин добавил, что в разгоняющейся инфляции есть угроза для социально-экономического развития страны. В связи с этим необходимо сохранить ценовую стабильность экономики и обеспечить баланс спроса и предложения, заявил он.

«Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее», — заключил президент.

О рисках ускорения инфляции в начале июля предупреждала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Темпы роста цен увеличились на фоне резкого ослабления рубля. На этом фоне Центробанк принял решение поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5 процента, впервые с сентября прошлого года.