Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 25 июля 2023Бывший СССР

Рогов назвал обстановку на Запорожском фронте затишьем перед бурей

Владимир Рогов назвал обстановку на линии Запорожского фронта затишьем перед бурей

Фото: Reuters

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстановку на Запорожском фронте затишьем перед бурей. Об этом сообщает РИА Новости.

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на пологовском направлении в районе села Дорожнянка», — заявил Рогов, отметив, что на ореховском и васильевском направлениях обстановка «достаточно спокойная, идут небольшие обстрелы».

По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся ко второй волне наступления, порядка 60 процентов их штурмовых резервов еще не задействовано в боях.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем предполагалось на этапе планирования. Он пояснил, что медленный ход наступления украинской армии связан, в частности, с нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. При этом Резников уточнил, что беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным. Министр подчеркнул, что боевые действия — это не компьютерная игра.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия Киеву затягивают конфликт. Глава государства также отметил, что запасы старого советского вооружения в некоторых странах НАТО уже опустошены в значительной степени.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пришла на помощь НАСА из-за проблем в Хьюстоне

    В Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену

    В США рассказали об опрометчивом шаге Финляндии

    Рогов назвал обстановку на Запорожском фронте затишьем перед бурей

    США подтвердили ранение американца Рида на Украине

    В Пентагоне обвинили Россию в повреждении американского дрона в Сирии

    Жителей Украины предупредили о тяжелом отопительном сезоне

    Врач оценил эффективность несложного метода борьбы с бессонницей

    В США осудили любые атаки на представителей СМИ

    Лавров сообщил о переговорах с Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости