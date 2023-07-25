Владимир Рогов назвал обстановку на линии Запорожского фронта затишьем перед бурей

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстановку на Запорожском фронте затишьем перед бурей. Об этом сообщает РИА Новости.

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на пологовском направлении в районе села Дорожнянка», — заявил Рогов, отметив, что на ореховском и васильевском направлениях обстановка «достаточно спокойная, идут небольшие обстрелы».

По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся ко второй волне наступления, порядка 60 процентов их штурмовых резервов еще не задействовано в боях.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем предполагалось на этапе планирования. Он пояснил, что медленный ход наступления украинской армии связан, в частности, с нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. При этом Резников уточнил, что беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным. Министр подчеркнул, что боевые действия — это не компьютерная игра.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия Киеву затягивают конфликт. Глава государства также отметил, что запасы старого советского вооружения в некоторых странах НАТО уже опустошены в значительной степени.

