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14:36, 25 июля 2023Экономика

Перечислены последствия внедрения цифрового рубля в России

«Известия»: цифровой рубль может стать неотъемлемой часть финансовой экосистемы России

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Внедрение цифрового рубля на российском рынке поможет обеспечить прозрачность финансовых операций, в дальнейшем новая форма валюты может стать неотъемлемой частью финансовой экосистемы России. Слова основателя финансового клуба «Мультипликатор» Эвана Голованова приводят «Известия».

На начальном этапе цифровым рублем будут пользоваться в основном в бюджетном секторе российской экономики. Однако в дальнейшем новая форма валюты может получить распространение и на более широком уровне. Через 3-5 лет ее с большой долей вероятности станут использовать в повседневной жизни рядовые граждане. Для этого уже сейчас есть вся необходимая технологическая база.

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В качестве одной из возможных технологий эксперт назвал терминалы сканирования лица, с помощью которых по биометрии будут списывать цифровые рубли со счетов граждан. При этом курс новой формы валюты будет стабильным и будет равен другим формам рубля, заключил эксперт.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Совершать операции с новой формой валюты будет возможно на специальной платформе, оператором которой выступит Центробанк (ЦБ). Регулятор гарантирует россиянам тайну о счетах цифрового рубля, об остатках на них и об операциях пользователей. Электронные денежные единицы можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, совершения денежных переводов и других целей.

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    Анатолий Акулов
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