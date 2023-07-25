В Египте высказались о невозможности провести матч со сборной России

В Египте заявили, что провести товарищеский матч со сборной России по футболу невозможно

В Египетской футбольной ассоциации высказались о возможности провести товарищеский матч со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

«Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна Международной федерации футбола (ФИФА). Игра с Россией невозможна», — заявили в пресс-службе организации.

26 марта команда Валерия Карпина провела товарищескую встречу против сборной Ирака. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.