Накрытый пеплом от вулкана Эбеко российский город попал на видео

Северо-Курильск в Сахалинской области накрыло пеплом от вулкана Эбеко

Российский город Северо-Курильск в Сахалинской области попал на видео после того, как его накрыло пеплом от вулкана Эбеко Большой Курильской гряды. Записи опубликованы в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

На кадрах можно заметить, как пепел, идущий от вулкана накрывает жилые дома. Местные жители рассказали, что заметили его утром. «Вот видно, вот оно как ползет. Все, посыпал. Только чисто все было, и вот он снова поволок», — сказала женщина на видео.

24 июля на вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой до трех километров. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии более пяти километров. Тогда в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода также не ощущался.

В прошлый раз специалисты зафиксировали пепловый выброс высотой в 3,5 километра на вулкане Эбеко 13 июля. Шлейф пепла распространялся в восточном направлении на расстояние более пяти километров.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в северной части Парамушира. Он активизировался еще в ноябре 2018 года.