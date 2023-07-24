Вулкан Эбеко вновь выбросил гигантский столб пепла

МЧС: на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс высотой до трех километров

На вулкане Эбеко Большой Курильской гряды произошел выброс пепла высотой до трех километров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«В 11:34 [03:34 мск] на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 3 км», — говорится в заявлении ведомства.

Также подчеркивается, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии более пяти километров. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода также не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, резюмировали в ведомстве.

В прошлый раз специалисты зафиксировали пепловый выброс высотой в 3,5 километра на вулкане Эбеко 13 июля. Шлейф пепла распространялся в восточном направлении на расстояние более пяти километров.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в северной части Парамушира. Он активизировался еще в ноябре 2018 года.