Раскрыты подробности романа Ирины Шейк с известным футболистом

Page Six: между моделью Ириной Шейк и футболистом Томом Бреди нет ничего серьезного

Раскрыты подробности романа российской модели Ирины Шейк с известным игроком в американский футбол, бывшим мужем манекенщицы Жизель Бюндхен Томом Брэди. Соответствующий материал публикует Page Six.

Как сообщил инсайдер журналистам издания, между знаменитостями нет ничего серьезного. «Это что-то новое, и на данный момент это совершенно обыденные отношения», — заявил он.

Ранее в июле отмечалось, что 37-летняя Шейк провела ночь в доме 45-летнего спортсмена, который отвез ее к себе на машине, забрав из отеля в Лос-Анджелесе. Также папарацци засняли пару в автомобиле в тот момент, когда мужчина гладил спутницу по лицу. Утверждалось, что слухи об отношениях знаменитостей появились в июне после того, как они посетили свадьбу миллиардера Джо Нахмада в Италии.