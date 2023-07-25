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17:04, 25 июля 2023Ценности

Раскрыты подробности романа Ирины Шейк с известным футболистом

Page Six: между моделью Ириной Шейк и футболистом Томом Бреди нет ничего серьезного

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Раскрыты подробности романа российской модели Ирины Шейк с известным игроком в американский футбол, бывшим мужем манекенщицы Жизель Бюндхен Томом Брэди. Соответствующий материал публикует Page Six.

Как сообщил инсайдер журналистам издания, между знаменитостями нет ничего серьезного. «Это что-то новое, и на данный момент это совершенно обыденные отношения», — заявил он.

Ранее в июле отмечалось, что 37-летняя Шейк провела ночь в доме 45-летнего спортсмена, который отвез ее к себе на машине, забрав из отеля в Лос-Анджелесе. Также папарацци засняли пару в автомобиле в тот момент, когда мужчина гладил спутницу по лицу. Утверждалось, что слухи об отношениях знаменитостей появились в июне после того, как они посетили свадьбу миллиардера Джо Нахмада в Италии.

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    Екатерина Ештокина
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