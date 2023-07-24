Ирину Шейк заподозрили в романе с известным футболистом

Российскую модель Ирину Шейк заподозрили в романе с футболистом Томом Брэди

Российскую модель Ирину Шейк заподозрили в романе с известным игроком в американский футбол, бывшим мужем манекенщицы Жизель Бюндхен Томом Брэди. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По данным источника, 37-летняя Шейк провела ночь в доме 45-летнего спортсмена, который отвез ее к себе на машине, забрав из отеля в Лос-Анджелесе. Также папарацци засняли пару в автомобиле в тот момент, когда мужчина гладил спутницу по лицу.

Утверждается, что слухи об отношениях знаменитостей появились в июне после того, как они посетили свадьбу миллиардера Джо Нахмада в Италии. Инсайдеры сообщали, что «модель преследовала [Брэди]» и «бросалась ему на шею» во время торжества. Однако впоследствии представитель Шейк опроверг информацию об этом. Помимо этого, источник, близкий к российской знаменитости, заявил, что футболиста и манекенщицу связывает лишь дружба.

В мае сообщалось, что Ирину Шейк и американского актера Леонардо Ди Каприо, которых ранее заподозрили в романе из-за поведения на фестивале Coachella, вновь заметили вместе на публике. Папарацци сфотографировали пару на закрытой вечеринке в честь дня рождения супермодели Наоми Кэмпбелл.