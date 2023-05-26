Шейк и Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода

Ирину Шейк и Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода

Российскую модель Ирину Шейк и американского актера Леонардо Ди Каприо, которых ранее заподозрили в романе из-за поведения на фестивале Coachella, вновь заметили вместе на публике. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци сфотографировали пару на закрытой вечеринке в честь дня рождения супермодели Наоми Кэмпбелл. Известно, что помимо данного мероприятия манекенщица также присутствовала на премьере фильма «Убийцы цветочной луны», в которой Ди Каприо сыграл одну из главных ролей.

Представители манекенщицы и телезвезды, а также сами Шейк и Ди Каприо пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе. При этом они неоднократно вместе выходили в свет.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Пару заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина, который ежегодно отмечается 31 октября.

