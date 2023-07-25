На Украине решили вновь проверить состояние бомбоубежищ

Секретарь Совбеза Украины попросил премьера Шмыгаля о новой проверке состояния бомбоубежищ

Секретарь Совбеза Украины (СНБО) Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проверить на соответствие требованиям обустройство бомбоубежищ местными властями. Он предупредил о возможных увольнениях за нарушения, сообщило агентство Укринформ, передает ТАСС.

«Я обратился к премьер-министру, чтобы была следующая проверка, каким образом исполняются решения СНБО. Я думаю, что в ближайшее время все территории будут исследованы и мы представим публичный отчет», — сказал Данилов.

По словам секретаря Совбеза, если ранее работу местных властей по поддержанию укрытий в надлежащем виде признали неудовлетворительной и к новой проверке ситуация не изменится, на местах незамедлительно начнутся кадровые перестановки.

Ранее почти тысяча бомбоубежищ в Киеве была снята с учета из-за непригодности. Предпринимателей города попросили предоставить подземные площади для организации укрытий.