Врач раскрыла оптимальную частоту принятия душа

Дерматолог Мэри Стивенсон объяснила, что принимать душ нужно каждые два-три дня

Дерматолог из США Мэри Стивенсон раскрыла оптимальную частоту принятия душа. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По мнению врача, к данному процессу необходимо прибегать каждые два-три дня. Однако это правило не распространяется на людей, которые занимаются спортом ежедневно. В таком случае принимать душ нужно после каждой тренировки.

При этом специалистка объяснила, что многие люди совершают ошибку, когда намыливают тело целиком. «На самом деле мыть нужно только в подмышках, в паху и на ногах. Это те места, в которых действительно появляется неприятный запах», — заявила Стивенсон.

Кроме того, собеседница издания предупредила, что мыло стирает слой натуральных масел на теле, разрушая тем самым защитный барьер. «Использование более щадящих средств во время мытья может быть чрезвычайно полезным. Обращайте внимание на средства для детей, поскольку они направлены для чувствительной кожи», — заключила эксперт.

Ранее эксперт по уборке и создательница бренда по уходу за телом Kaianaturals Мэри Футер, более известная в соцсетях по никнейму @madamesweat, назвала лучшее время для мытья головы. Инфлюэнсерша посоветовала не прибегать к данной процедуре вечером. По ее словам, ночью кожа головы выделяет намного больше сала, чем утром. За счет этого волосы становятся жирными, и их приходится чаще мыть.