Врач перечислила главные симптомы истощения организма

Врач Артемьева: об истощении организма человека говорят бессонница и сухость кожи

Диетолог, врач-генетик Наталья Артемьева рассказала, что отсутствие витаминов и минералов в организме человека чревато различными проблемами. Если организму не хватает определенных веществ, он начинает расходовать резервы и истощаться, отметила специалист «Газете.Ru».

«В идеале, чтобы получить все необходимые витамины и микроэлементы, человек должен употреблять с едой не менее 3000 ккал, но для человека такой рацион чрезвычайно избыточен и даже вреден», — подчеркнула она.

Дополнительные компоненты можно получать за счет употребления витаминов, минеральных комплексов, которые добираются из еды. При истощении организма у человека могут наблюдаться: хроническая усталость, бессонница, сухость кожи и нарушения желудочно-кишечного тракта. По словам диетолога, обнаруженный дефицит нужно срочно устранять, на его фоне временные «неполадки» с организмом могут перерасти в хроническое заболевание.

Артемьева подчеркнула, что в рационе всегда следует придерживать определенной калорийности. Акцент нужно делать на белки (яйца, рыба, курица, индейка) в сочетании с клетчаткой (овощи, фрукты, злаковые).

«В рацион необходимо включать полезные жиры — оливковое масло, авокадо, сыры (до 40 процентов жирности)», — также посоветовала врач.

Если речь идет о необходимых минеральных веществах, то в первую очередь диетологи рекомендуют обратить внимание на куркумин, омега-3, витамин D и железо.

Ранее британские диетологи Ли Холмс и Ким Пирсон рассказали о самых опасных для здоровья человека экспресс-диетах. Одной из вредных для организма диет специалисты назвали низкокалорийную, которая предполагает употребление не более тысячи калорий в сутки. Это приводит к недостатку жизненно необходимых питательных веществ, усталости и замедлению метаболизма.

По мнению экспертов, в список опасных для здоровья также входят детокс-диеты. В число опасных для здоровья входит и кетодиет, уточнили врачи.