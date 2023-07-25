Выход мемуаров Бритни Спирс отложили из-за недовольства ее бывших возлюбленных

Выход мемуаров Спирс отложили на четыре месяца из-за недовольства ее бывших возлюбленных

Выход мемуаров американской певицы Бритни Спирс был отложен на четыре месяца из-за недовольства ее бывших возлюбленных — Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, адвокаты артистов изучили содержание книги исполнительницы и потребовали удалить часть подробностей личной жизни Спирс с Тимберлейком и Фарреллом. Правозащитники звезд пообещали подать на певицу в суд, если она не прислушается к их требованиям, в результате чего Спирс задержала релиз мемуаров, чтобы выполнить условия бывших возлюбленных.

«Адвокаты потребовали просмотреть ее книгу заранее и были непреклонны в том, чтобы некоторые разоблачения были удалены. Есть еще много ошеломляющих историй, но Джастин и Колин осознавали, что о них можно сказать», — заявил источник.

Певица состояла в отношениях с Джастином Тимберлейком с 1999 по 2002 год. В 2003-м появилась информация о том, что артистка встречается с Колином Фарреллом, однако актер опровергал связь с исполнительницей.

Бритни Спирс решила выпустить мемуары после прекращения над ней опеки, длившейся более 13 лет. В издательстве книгу охарактеризовали как «смелую и удивительно трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде».

Ранее стало известно о нежелании сыновей Бритни Спирс видеться с матерью.