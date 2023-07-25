Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:32, 25 июля 2023Культура

Выход мемуаров Бритни Спирс отложили из-за недовольства ее бывших возлюбленных

Выход мемуаров Спирс отложили на четыре месяца из-за недовольства ее бывших возлюбленных

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Выход мемуаров американской певицы Бритни Спирс был отложен на четыре месяца из-за недовольства ее бывших возлюбленных — Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, адвокаты артистов изучили содержание книги исполнительницы и потребовали удалить часть подробностей личной жизни Спирс с Тимберлейком и Фарреллом. Правозащитники звезд пообещали подать на певицу в суд, если она не прислушается к их требованиям, в результате чего Спирс задержала релиз мемуаров, чтобы выполнить условия бывших возлюбленных.

«Адвокаты потребовали просмотреть ее книгу заранее и были непреклонны в том, чтобы некоторые разоблачения были удалены. Есть еще много ошеломляющих историй, но Джастин и Колин осознавали, что о них можно сказать», — заявил источник.

Певица состояла в отношениях с Джастином Тимберлейком с 1999 по 2002 год. В 2003-м появилась информация о том, что артистка встречается с Колином Фарреллом, однако актер опровергал связь с исполнительницей.

Бритни Спирс решила выпустить мемуары после прекращения над ней опеки, длившейся более 13 лет. В издательстве книгу охарактеризовали как «смелую и удивительно трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде».

Ранее стало известно о нежелании сыновей Бритни Спирс видеться с матерью.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль заявил о невозможности вернуться к зерновой сделке

    В России началась распродажа квартир

    В Кремле рассказали о попытках Запада помешать саммиту «Россия — Африка»

    Популярный российский комик развеял связанный с КВН миф

    Стало известно о переговорах Турции и Великобритании о продлении зерновой сделки

    Россияне назвали желаемый размер пенсий

    Минфин оценил нефтегазовые доходы бюджета

    «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области

    Российский фигурист рассказал о неизлечимой болезни из-за травм

    Госдума одобрила поправку о приостановке трудовых договоров участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости