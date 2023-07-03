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17:45, 3 июля 2023Культура

Стало известно о нежелании сыновей Бритни Спирс видеться с матерью

Стало известно о нежелании сыновей Бритни Спирс видеться с матерью перед переездом

Фото: Globallookpress.com

Сыновья американской певицы Бритни Спирс еще не решили, желают ли они видеться с матерью перед переездом из Калифорнии на Гавайи, США. Об этом пишет TMZ.

Как стало известно от источника, бывший муж артистки Кевин Федерлайн поощряет сыновей увидеть Спирс в преддверии переезда в следующем месяце, но не настаивает на этом.

Ранее Бритни Спирс ответила на угрозы бывшего мужа и подписала разрешение на переезд двух сыновей. До этого Федерлайн пригрозил исполнительнице новыми судебными разбирательствами из-за детей. Он назвал последний срок для добровольного предоставления разрешения на переезд сыновей — пятница, 2 июня.

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    Варвара Кошечкина
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