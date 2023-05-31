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14:38, 31 мая 2023Культура

Бывший супруг Бритни Спирс пригрозил ей судом из-за детей

TMZ: Кевин Федерлайн пригрозил Бритни Спирс судом из-за детей

Фото: Isaac Brekken / AP

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн пригрозил ей новыми судебными разбирательствами из-за детей. Об этом сообщает TMZ.

Адвокат бывшего мужа поп-звезды рассказал, что он несколько раз просил адвоката Спирс отправить письмо или электронное подтверждение, в котором говорилось бы, что артистка согласна с переездом детей, однако этого не произошло.

Федерлайн назвал крайний срок для добровольного предоставления разрешения на переезд сыновей — пятница, 2 июня. Если этого не произойдет, то дальнейшее разбирательство между бывшими супругами продолжится в суде. При этом отмечается, что суд не должен стать для Федерлайна проблемой, так как он владеет полной опекой над детьми, тогда как певица с ними не общается.

Ранее сообщалось, что мать Бритни Спирс Линн впервые за время их затяжного конфликта навестила дочь в ее особняке в Лос-Анджелесе, США.

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    Варвара Кошечкина
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