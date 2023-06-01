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17:01, 1 июня 2023Культура

Бритни Спирс ответила на угрозы бывшего мужа

Бритни Спирс ответила на угрозы Кевина Федерлайна и подписала разрешение на переезд детей

Фото: @britneyspears

Бритни Спирс ответила на угрозы бывшего мужа Кевина Федерлайна и подписала разрешение на переезд двух сыновей на Гавайи, США. Об этом сообщает Page Six.

Адвокат поп-звезды Мэтью Розенгарт отправил официальное письмо адвокату Федерлайна Марку Винсенту Каплану. Представитель Спирс заявил, что не ожидал возникновения спора, а также отметил, что, когда юрист бывшего мужа артистки впервые связался с ним по поводу переезда, призвал коллегу сохранить этот вопрос «в тайне ради достоинства всех вовлеченных сторон, включая детей».

«Было большим разочарованием, что вы решили предать гласности этот вопрос, создав тем самым ненужную драму и ложный "спор"», — обратился Розенгарт к Каплану. В заключение адвокат артистки назвал ее «любящей и заботливой матерью, преданно поддерживающей своих детей», несмотря на их отчуждение.

Ранее Федерлайн пригрозил Спирс новыми судебными разбирательствами из-за детей. Он назвал крайний срок для добровольного предоставления разрешения на переезд сыновей — пятница, 2 июня.

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