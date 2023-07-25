Срочникам захотели разрешить заключать контракт при мобилизации

Комитет ГД одобрил поправки, разрешающие срочникам заключать контракты при мобилизации

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие срочникам заключать контракты при мобилизации и военном положении. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащим срочной службы захотели разрешить подписывать контракт с Минобороны на срок от года.

Одновременно с этим комитет ГД одобрил поправки, согласно которым границы призывного возраста в стране будут повышены единовременно, без переходного периода.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.