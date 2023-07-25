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13:54, 25 июля 2023Культура

Мать Стаса Пьехи назвала причины его госпитализации в реанимацию

Мать Стаса Пьехи заявила, что певец попал в реанимацию из-за спазмов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мать российского исполнителя Стаса Пьехи, певица Илона Броневицкая, назвала причины госпитализации сына в реанимацию. Об этом она сообщила в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Он просто реально очень устал: у него случился спазм. Так бывает: когда долго не спишь, начинает болеть сердце. Ему было нехорошо. Я вызвала скорую помощь», — рассказала артистка.

Она добавила, что Пьеха был помещен в реанимацию, так как ему потребовалась помощь в субботу вечером, когда врачи в больнице работают только в отделении интенсивной терапии: «А вся пресса написала: "Стас Пьеха госпитализирован в реанимацию". Вот так и рождаются слухи. Утром я позвонила в больницу, мне сказали, что все нормально, его перевели в терапию. Побыл немножечко в больнице и его выписали. Сейчас все хорошо: он уже гастролирует».

11 июня Пьеха был доставлен в Боткинскую больницу в Москве в тяжелом состоянии. Он признался, что благодаря этой ситуации снова испугался за свою жизнь и ощутил ее ценность. Позже певец подчеркнул, что его госпитализировали не из-за инфаркта.

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    Анастасия Астахова
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