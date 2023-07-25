Песков назвал чушью сообщения о бездействии Кремля во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Песков: сообщения о якобы бездействии Кремля во время мятежа ЧВК «Вагнер» — чушь

Сообщения о якобы бездействии Кремля во время попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что руководство России якобы было предупреждено о мятеже за несколько дней до его начала.

По словам Пескова, такие заявления — чушь, они распространяются «людьми, у которых ноль информации».

В ночь на 24 июня ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаке на вагнеровцев. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что ЧВК развернула колонны и направила сотрудников в места постоянной дислокации. После провала мятежа Пригожин и часть вагнеровцев выехали в Белоруссию.

25 июля Песков сообщил, что ЧВК «Вагнер» стала одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.