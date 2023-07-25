30-летнюю обладательницу «Грэмми» Тори Келли экстренно госпитализировали с тромбозом

30-летнюю американскую певицу и обладательницу «Грэмми» Тори Келли экстренно госпитализировали. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артистке стало плохо во время ужина с друзьями в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. У исполнительницы участилось сердцебиение, после чего она потеряла сознание. Близкие повезли певицу в больницу, где врачи обнаружили у нее тромбоз в ногах, легких и, предположительно, в сердце и поместили в отделение интенсивной терапии.

По пути в больницу певица не приходила в сознание. По словам источников, ситуация вокруг артистки «действительно серьезная».

Издание «Звук Медиа» добавляет, что Тори Келли обрела известность еще в юности, приняв участие в популярной американской телепередаче American Idol.

В 2013-м исполнительница подписала свой первый контракт с лейблом Capitol Records, а спустя два года выпустила лонгплей Unbreakable Smileruen, за который была удостоена премии Billboard Women in Music Breakthrough Artist Award. В 2019 году Келли стала лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель».

В начале июля появились новые подробности о состоянии 64-летней американской певицы Мадонны после выписки из больницы.