Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о больших потерях Украины в ходе наступления

Украинское наступление не достигло своей цели, а потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате боевых действий составят несколько сотен тысяч солдат. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украинцы не смогли добиться никакого существенного успеха, они даже не смогли подобраться к первой линии обороны», — сказал Джонсон.

Он также заявил, что ВСУ теряют солдат и технику каждую неделю, а восполнить утерянный личный состав и материально-техническую базу в срок в Киеве не способны.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в Запорожской области пытаются атаковать под предлогом эвакуации тел сослуживцев с поля боя.