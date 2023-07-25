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11:44, 25 июля 2023Мир

Захарова назвала Запад спонсором ударов по Крымскому мосту

Представитель МИД Захарова назвала США, Британию и ЕС спонсорами ударов по Крымскому мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США, Великобритания и Европейский союз (ЕС) будут и дальше спонсировать удары украинской армии по Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», — написала она, назвав западные страны спонсорами ударов. Так дипломат прокомментировала заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева продолжить атаки на Крымский мост.

По словам Резникова, это нормальная практика — разрушать логистические линии противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

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    Глеб Бажуткин
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