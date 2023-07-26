42-летняя Алессандра Амбросио снялась без макияжа для обложки журнала

Модель Алессандра Амбросио снялась без макияжа для обложки журнала Vogue Mexico

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала естественную внешность на обложке журнала Vogue Mexico. Соответствующие снимки появились в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

42-летняя знаменитость снялась крупным планом на фоне белого песка у океана в белой свободной рубашке и без макияжа на лице. На размещенных кадрах видно, что на коже звезды отсутствуют мимические морщины и другие косметические дефекты.

При этом Амбросио распустила прямые темные волосы средней длины. На других опубликованных фото манекенщица также примерила желтое бикини, топы, платье и свитер.

Ранее в июле Алессандра Амбросио предстала в откровенном наряде во время отдыха на Ибице. На размещенных кадрах 42-летняя манекенщица предстала в прозрачном мини-платье «Ариэль» американского бренда Retrofete на тонких лямках, которое было украшено узором из бисерной сетки и ракушек.

