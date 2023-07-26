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14:19, 26 июля 2023Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио снялась без макияжа для обложки журнала

Модель Алессандра Амбросио снялась без макияжа для обложки журнала Vogue Mexico

Фото: Vogue Mexico

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала естественную внешность на обложке журнала Vogue Mexico. Соответствующие снимки появились в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

42-летняя знаменитость снялась крупным планом на фоне белого песка у океана в белой свободной рубашке и без макияжа на лице. На размещенных кадрах видно, что на коже звезды отсутствуют мимические морщины и другие косметические дефекты.

При этом Амбросио распустила прямые темные волосы средней длины. На других опубликованных фото манекенщица также примерила желтое бикини, топы, платье и свитер.

Ранее в июле Алессандра Амбросио предстала в откровенном наряде во время отдыха на Ибице. На размещенных кадрах 42-летняя манекенщица предстала в прозрачном мини-платье «Ариэль» американского бренда Retrofete на тонких лямках, которое было украшено узором из бисерной сетки и ракушек.

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    Екатерина Ештокина
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