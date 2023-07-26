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19:33, 26 июля 2023Спорт

Футболист пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ во время матча

Форвард «Рексхэма» Маллин пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ Бишопом

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Форвард валлийского футбольного клуба «Рексхэм» Пол Маллин пробил легкое в столкновении с голкипером «Манчестер Юнайтед» Натаном Бишопом во время товарищеского матча. Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча прошла в Сан‑Диего и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рексхэма». Игроки столкнулись на 12-й минуте, после чего Маллину понадобилась медицинская помощь. Он покинул поле самостоятельно в кислородной маске и был доставлен в больницу.

После игры Бишоп принес извинения сопернику в Twitter. «Я допустил ошибку, не имея злого умысла, это был несчастный случай. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть тебя снова как можно быстрее», — заявил вратарь.

Позднее форвард обратился к болельщикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он поблагодарил фанатов за поддержку и сообщил, что с ним все в порядке.

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    Андрей Стрельцов
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