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17:10, 26 июля 2023Из жизни

Чиновник съел полученные в качестве взятки деньги и попал на видео

News9Live: в Индии чиновник съел взятку на глазах у полиции и попал на видео

В Индии сельский чиновник съел пять тысяч рупий (5,5 тысячи рублей), полученные в качестве взятки, на глазах у пришедших арестовать его полицейских. Об этом сообщает News9Live.

Попавший на видео инцидент произошел в деревне Бархеда, штат Мадхья-Прадеш, в понедельник, 24 июля. На чиновника Гаджендру Сингха, в обязанности которого входил учет земель и сбор налогов с землевладельцев, написал жалобу местный житель. Он утверждал, что работник управы требует с него взятку. Правоохранители решили задержать нечистого на руку госслужащего с поличным и устроили засаду.

После того как мужчина из Бархеды передал Сингху требуемую сумму, в кабинет вошли сотрудники полиции. Увидев их, чиновник засунул деньги рот, начал жевать и попытался проглотить. Не ставшие сразу прерывать процесс поедания взятки полицейские сняли его, а потом доставили народного слугу в больницу.

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Сингха арестовали за взяточничество. В полицейском отчете сказано, что госслужащий не успел проглотить все деньги — часть их в пережеванном виде была извлечена у него изо рта.

Ранее сообщалось, что полицейский в индийском городе Фаридабад попытался проглотить полученные в качестве взятки деньги на глазах у сотрудников отдела по борьбе с коррупцией. Мужчина попытался съесть 10 тысяч рупий.

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    Никита Савин
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