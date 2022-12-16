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14:00, 16 декабря 2022Из жизни

Полицейский попытался проглотить взятку и попал на видео

Hindustan Times: пойманный с поличным взяточник попытался проглотить деньги

Кадр: ⁦⁦@HaryanaPolice27

Полицейский в индийском городе Фаридабад, штат Харьяна, попытался проглотить полученные в качестве взятки деньги на глазах у сотрудников отдела по борьбе с коррупцией. Пойманный с поличным взяточник попал на видео, на которое обратило внимание издание Hindustan Times.

Младший инспектор полиции Махендра Ула потребовал взятку в размере 10 тысяч рупий (7,8 тысячи рублей) у Шамбху Натха — человека, у которого украли буйвола. Натх заплатил 6 тысяч рупий (4,6 тысячи рублей) и подал жалобу на действия полицейского. Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией решили поймать нарушителя при получении оставшейся части взятки.

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В момент получения взятки борцы с коррупцией попытались арестовать нарушившего закон полицейского, но он попытался проглотить взятку. Произошедшее попало на видео, которое стало вирусным в соцсетях. На записи передачи денег видно, как Ула пытается проглотить банкноты, а сотрудники отдела по борьбе с коррупцией засовывают ему в рот пальцы, чтобы отобрать деньги.

Ранее сообщалось, что 21-летняя виновница ДТП из американского штата Техас предложила полицейским заняться сексом в обмен на свободу, оказалась в тюрьме и получила новое обвинение. Автомобиль женщины на скорости перескочил через бордюр, разбил цветочную клумбу, и снес знак около одного из жилых домов.

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Алиса Дмитриева
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