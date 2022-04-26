Виновница ДТП попыталась подкупить полицейских сексом и получила новое обвинение

True Crime Daily: виновница ДТП из Хьюстона попыталась подкупить полицейских сексом

21-летняя виновница ДТП из американского штата Техас предложила полицейским заняться сексом в обмен на свободу, оказалась в тюрьме и получила новое обвинение. Об этом сообщает True Crime Daily.

Как рассказали в полиции штата, Дульсе Ортис попала в аварию на северной окраине Хьюстона. Автомобиль женщины перескочил через бордюр, разбил цветочную клумбу, и снес знак около одного из жилых домов. После этого Ортис скрылась с места происшествия пешком, бросив машину.

Позже Ортис пришла на место аварии, где и была задержана полицейскими. Оказалось, что женщина заметно пьяна, ее задержали за отказ остановиться по требованию полиции. После того, как Ортис усадили в машину правоохранителей, она попыталась подкупить сотрудников офиса шерифа, предлагая «сексуальные действия и наличные деньги, чтобы ее отпустили».

В итоге женщину арестовали не только как виновницу ДТП, но и предъявили ей обвинение в попытке дать взятку полицейскому. В данный момент Ортис находится под стражей.

В феврале 2021 года сообщалось, что женщина-полицейский из Великобритании посетила запрещенную вечеринку, напилась и врезалась в дом. 24-летняя сотрудница полиции предстала перед судом.