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13:57, 26 июля 2023Россия

Названа дата рассмотрения Совфедом закона об изменении призывного возраста

Закон об изменении призывного возраста включен в повестку Совета Федерации на 28 июля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Названа дата рассмотрения Совфедом закона об изменении призывного возраста — документ внесен в повестку заседания, назначенного на 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении новый вариант закона о военной службе, согласно которому предельный возраст призыва повышается с 27 до 30 лет.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что верхняя палата парламента также готова принять закон и причин для беспокойства из-за этого документа нет — срок службы в рядах Вооруженных Сил сохраняется и составляет один год.

Закон вступит после принятия Советом Федерации и одобрения президентом России.

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    Марк Леонов
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