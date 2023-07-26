Росгвардейцы нашли шесть схронов ВСУ с оружием в ДНР

Росгвардия обнаружила шесть схронов ВСУ с пулеметом, огнеметом и ПЗРК в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы нашли схрон с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, всего было обнаружено шесть схронов. Из них изъяли пулемет ДШК, переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), гранатометы с выстрелами, ручной пехотный огнемет, 50 ручных гранат и более 15 тысяч патронов.

Отмечается, что за месяц бойцы спецслужбы нашли в тайниках более 50 тысяч боеприпасов, 10 гранатометов, 600 снарядов и 37 килограммов взрывчатки в республике.

Ранее в Херсонской области обнаружили и уничтожили тайник с шестью артиллерийскими снарядами.

