В Херсонской области силовики обнаружили схрон артиллерийских снарядов

В Херсонской области обнаружили и уничтожили тайник с шестью артиллерийскими снарядами

В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон с артиллерийскими снарядами. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, тайник с шестью артиллерийскими снарядами калибра 152 миллиметра был найден в лесополосе возле села Новокиевка Все обнаруженные боеприпасы было решено уничтожить на месте. Для это использовали накладной заряд тротила. В полиции региона сообщили о продолжающейся работе по выявлению и пресечению незаконного распространения оружия и взрывчатых веществ.

Ранее также стало известно, что в Херсонской области полицейские нашли два схрона с боеприпасами. Первый схрон во время разведки обнаружили в поселке Чаплынка, второй — возле села Мирное.