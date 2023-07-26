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15:37, 26 июля 2023Силовые структуры

Кокаин спрятали в бутылку «Российского шампанского» и передали курьеру в Москве

Baza: в Москве курьер получил заказ на доставку бутылки шампанского со спрятанным кокаином

Фото: Alexander Naglestad / Unsplash

Курьеру из Москвы заказали доставить пакет с бутылкой «Российского шампанского», однако поведение клиента вызвало у него сильные подозрения и он обратился в полицию. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, поздно вечером 1 мая курьер Павел получил заказ, но во время встречи с клиентом заметил его сильное волнение и решил снять все на видео. Тогда клиент бросил посылку и убежал.

Павел решил не отвозить посылку, а вызвал полицию. Экспертиза показала, что под крышкой шампанского спрятали 0,86 грамма кокаина. Заказчика задержали. Им оказался 27-летний Максим из Красноярского края. Теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств.

Ранее на трассе в Новгородской области задержали 30-летнего мужчину, который вез три килограмма наркотиков в Москву.

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    Варвара Митина
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