Кокаин спрятали в бутылку «Российского шампанского» и передали курьеру в Москве

Baza: в Москве курьер получил заказ на доставку бутылки шампанского со спрятанным кокаином

Курьеру из Москвы заказали доставить пакет с бутылкой «Российского шампанского», однако поведение клиента вызвало у него сильные подозрения и он обратился в полицию. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, поздно вечером 1 мая курьер Павел получил заказ, но во время встречи с клиентом заметил его сильное волнение и решил снять все на видео. Тогда клиент бросил посылку и убежал.

Павел решил не отвозить посылку, а вызвал полицию. Экспертиза показала, что под крышкой шампанского спрятали 0,86 грамма кокаина. Заказчика задержали. Им оказался 27-летний Максим из Красноярского края. Теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств.

Ранее на трассе в Новгородской области задержали 30-летнего мужчину, который вез три килограмма наркотиков в Москву.