В России создадут комплекс для обнаружения и подавления мини-беспилотников

«Росэлектроника»: в России сделают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

В концерне «Росэлектроника» разрабатывают комплекс по обнаружению и подавлению маленьких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев в беседе с РИА Новости.

«Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс», — добавил Комогорцев.

По задумке, радиолокационная станция сумеет обнаружить дроны минимального размера, в том числе гражданские коптеры. Пока наиболее миниатюрный дрон, который удалось заметить с помощью разработки, имеет параметры 16×20 сантиметров. Станция сопровождает БПЛА на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в статичном состоянии в условиях городской застройки.

Ранее об угрозе небольших беспилотников для скопления людей рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что такие БПЛА использовали в ходе сирийского конфликта и попытке покушения на Уго Чавеса.