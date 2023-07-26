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08:22, 26 июля 2023Наука и техника

В России создадут комплекс для обнаружения и подавления мини-беспилотников

«Росэлектроника»: в России сделают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В концерне «Росэлектроника» разрабатывают комплекс по обнаружению и подавлению маленьких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев в беседе с РИА Новости.

«Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс», — добавил Комогорцев.

По задумке, радиолокационная станция сумеет обнаружить дроны минимального размера, в том числе гражданские коптеры. Пока наиболее миниатюрный дрон, который удалось заметить с помощью разработки, имеет параметры 16×20 сантиметров. Станция сопровождает БПЛА на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в статичном состоянии в условиях городской застройки.

Ранее об угрозе небольших беспилотников для скопления людей рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что такие БПЛА использовали в ходе сирийского конфликта и попытке покушения на Уго Чавеса.

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    Александра Синицына
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