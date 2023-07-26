Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:15, 26 июля 2023Экономика

Названы самые ненадежные китайские автомобили

«Страховой Дом ВСК»: чаще всего в ДТП попадают китайские Chery, Geely и Haval

Фото: Courtney Corlew / Unsplash

В России за первые шесть месяцев 2023 года в ДТП среди китайских авто чаще всего попадали Chery, говорится в исследовании «Страхового Дома ВСК», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Анализ основан на статистике обращений россиян за компенсацией по полису ОСАГО. На Chery приходится 37 процентов обращений. На втором и третьем местах расположились марки Geely и Haval с 28 и 20 процентами обращений соответственно.

«Остальные 14 процентов приходятся на Great Wall, Changan, Faw, Omoda», — говорится в исследовании. Great Wall занимает восемь процентов от общей доли попадавших в аварию китайских авто, Changan — три процента, Faw — два, Omoda — один процент.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Сегодня
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Что касается лидирующей в антирейтинге Chery, на модель Tiggo 7 приходится 23 процента ДТП, Tiggo 4 — 18 процентов, Tiggo 8 — 12 процентов. По марке Geely в ДТП лидирует Emgrand (28 процентов), Coolray (23 процента) и Atlas (22 процента). У марки Haval статистику возглавляет модель F7 (56 процентов), далее идет Jolion (30 процентов) и автомобили серии H (12 процентов).

Ранее россиянам назвали самые популярные китайские подержанные авто. Лидером рейтинга оказался Chery Tiggo 7 Pro. На втором месте расположился Haval F7, на третьем — Geely.

Россия за первые пять месяцев 2023 года оказалась лидером по импорту китайских автомобилей, получив от КНР около 287 тысяч машин.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об отражении двух волн наступления ВСУ на запорожском фронте

    Коллекторы вновь смогут «спамить» должников

    Стилистка назвала россиянкам скрывающую недостатки фигуры одежду

    Пропавшую российскую школьницу нашли почти в тысяче километрах от дома

    Российский полковник оценил готовность ВСУ к новой попытке контрнаступления

    Жесткое задержание москвичей за разбой попало на видео

    Аршавин назвал последствия потери «Зенитом» иностранцев

    В США предрекли ухудшение отношений с Россией из-за одного назначения

    Буйные барсуки размером с бульдога напугали мужчину

    России предрекли рост числа стихийных бедствий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости