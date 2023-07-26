Названы самые ненадежные китайские автомобили

«Страховой Дом ВСК»: чаще всего в ДТП попадают китайские Chery, Geely и Haval

В России за первые шесть месяцев 2023 года в ДТП среди китайских авто чаще всего попадали Chery, говорится в исследовании «Страхового Дома ВСК», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Анализ основан на статистике обращений россиян за компенсацией по полису ОСАГО. На Chery приходится 37 процентов обращений. На втором и третьем местах расположились марки Geely и Haval с 28 и 20 процентами обращений соответственно.

«Остальные 14 процентов приходятся на Great Wall, Changan, Faw, Omoda», — говорится в исследовании. Great Wall занимает восемь процентов от общей доли попадавших в аварию китайских авто, Changan — три процента, Faw — два, Omoda — один процент.

Что касается лидирующей в антирейтинге Chery, на модель Tiggo 7 приходится 23 процента ДТП, Tiggo 4 — 18 процентов, Tiggo 8 — 12 процентов. По марке Geely в ДТП лидирует Emgrand (28 процентов), Coolray (23 процента) и Atlas (22 процента). У марки Haval статистику возглавляет модель F7 (56 процентов), далее идет Jolion (30 процентов) и автомобили серии H (12 процентов).

Ранее россиянам назвали самые популярные китайские подержанные авто. Лидером рейтинга оказался Chery Tiggo 7 Pro. На втором месте расположился Haval F7, на третьем — Geely.

Россия за первые пять месяцев 2023 года оказалась лидером по импорту китайских автомобилей, получив от КНР около 287 тысяч машин.